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Актриса Ольга Дроздова решила взять фамилию мужа после 25 лет брака

Еще в начале июля актриса Ольга Дроздова и ее супруг Дмитрий Певцов были замечены в Мещанском ЗАГСе Москвы. Фанаты звездной пары тогда заподозрили их в желании развестись. В действительности же оказалось, что актриса лишь решилась взять фамилию супруга после 25-летней совместной жизни.
Актриса Ольга Дроздова решила взять фамилию мужа после 25 лет брака

Успокоить публику взялся сам Дмитрий Певцов. На своей страничке в социальной сети актер рассказал, что Ольга Дроздова просто решилась взять его фамилию. А спустя еще какое-то время он опубликовал целую серию снимков супруги и поздравил ее с днем именин.

В Мещанском ЗАГСе столицы рассказали, что заявление о смене фамилии в соответствии с действующим законодательством рассматривается в течение месяца со дня его подачи. Поэтому не стоит исключать, что Ольга Дроздова уже носит фамилию знаменитого супруга, а в ее паспорте значится запись «Ольга Певцова». Впрочем, пока этот факт остается неподтвержденным.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:00

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