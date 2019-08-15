Актриса Ольга Дроздова решила взять фамилию мужа после 25 лет брака

Успокоить публику взялся сам Дмитрий Певцов. На своей страничке в социальной сети актер рассказал, что Ольга Дроздова просто решилась взять его фамилию. А спустя еще какое-то время он опубликовал целую серию снимков супруги и поздравил ее с днем именин.В Мещанском ЗАГСе столицы рассказали, что заявление о смене фамилии в соответствии с действующим законодательством рассматривается в течение месяца со дня его подачи. Поэтому не стоит исключать, что Ольга Дроздова уже носит фамилию знаменитого супруга, а в ее паспорте значится запись «Ольга Певцова». Впрочем, пока этот факт остается неподтвержденным.