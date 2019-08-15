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Употребление алкоголя во время беременности влияет на ДНК ребенка

Исследователи государственного университета в Нью-Брансуике сделали вывод, что употребление в умеренных и больших количествах алкоголя во время беременности влияет на ДНК ребенка. Результаты экспериментов были опубликованы в журнале Clinical and Experimental Research.
Употребление алкоголя во время беременности влияет на ДНК ребенка

Опираясь на предварительные исследования, которые показали, что вследствие переедания и злоупотребления алкоголем могут возникнуть мутации у взрослых, эксперты искали изменения в дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК) у трех десятков беременных и 359 детей. В результате было установлено, что произошел сбой в двух генах: PER2, влияющий на биологические часы организма и РОМС, который регулирует систему стресс-ответа. Это воздействует и на плод вне зависимости от количества выпитого.

Из-за употребления алкоголя в период беременности у ребенка наблюдаются физические или умственные отклонения, а также проблемы с поведением и обучением. Эксперименты показали, что у новорожденных, которые подвергались воздействию алкоголя в утробе матери, наблюдается повышение уровня кортизола. Этот гормон стресса, подавляющий иммунитет, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Ученые рекомендуют отказаться от спиртных напитков во время беременности, так как это вредит ребенку и матери на уровне ДНК.



 
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Наука
Добавил: Хаджиогло Анна Сегодня, 18:51

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