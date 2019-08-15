АвтоВАЗ отзывает в Германии 1,5 тысячи моделей Lada 4x4 из-за опасности возгорания
Официальный представитель российского АвтоВАЗа в Германии, компания Lada Automobile GmbH, объявляет отзыв 1,5 тысяч экземпляров внедорожников Lada 4x4. Сообщается, что причиной отзыва стала опасность возгорания автомобилей.
Под действие отзывной кампании попадет 1 500 машин указанной модели, которые были реализованы на рынке Германии в период 2017-2018 гг. Причиной отзыва называют ошибку в укладке электрокабеля генератора. Данный дефект, как сообщает портал wroom.ru, может стать причиной возгорания машины. Впрочем, в самой компании Lada Automobile GmbH отмечают, что вероятность подобного сценария является крайне низкой.
Всем владельцам Lada 4x4, которые подлежат отзыву, уже разосланы соответствующие уведомления. По некоторым данным, у внедорожников планируют проверить правильность укладки кабеля генератора и качество изоляции. В случае необходимости все недочеты будут устранены. Сообщается, что на проведение соответствующих сервисных работ потребуется не более 10 минут.
Под действие отзывной кампании попадет 1 500 машин указанной модели, которые были реализованы на рынке Германии в период 2017-2018 гг. Причиной отзыва называют ошибку в укладке электрокабеля генератора. Данный дефект, как сообщает портал wroom.ru, может стать причиной возгорания машины. Впрочем, в самой компании Lada Automobile GmbH отмечают, что вероятность подобного сценария является крайне низкой.
Всем владельцам Lada 4x4, которые подлежат отзыву, уже разосланы соответствующие уведомления. По некоторым данным, у внедорожников планируют проверить правильность укладки кабеля генератора и качество изоляции. В случае необходимости все недочеты будут устранены. Сообщается, что на проведение соответствующих сервисных работ потребуется не более 10 минут.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:30