АвтоВАЗ отзывает в Германии 1,5 тысячи моделей Lada 4x4 из-за опасности возгорания





Под действие отзывной кампании попадет 1 500 машин указанной модели, которые были реализованы на рынке Германии в период 2017-2018 гг. Причиной отзыва называют ошибку в укладке электрокабеля генератора. Данный дефект, как сообщает портал wroom.ru, может стать причиной возгорания машины. Впрочем, в самой компании Lada Automobile GmbH отмечают, что вероятность подобного сценария является крайне низкой.Всем владельцам Lada 4x4, которые подлежат отзыву, уже разосланы соответствующие уведомления. По некоторым данным, у внедорожников планируют проверить правильность укладки кабеля генератора и качество изоляции. В случае необходимости все недочеты будут устранены. Сообщается, что на проведение соответствующих сервисных работ потребуется не более 10 минут.