Майли Сайрус не спешит разводиться с Лиамом Хемсвортом





Как сообщает портал «People» со ссылкой на собственные источники в окружении знаменитости, в отношениях Майли Сайрус и Лиама Хемсворта на данный момент перерыв, в котором они очень нуждаются. Утверждается, что в паре было довольно много разногласий, поэтому они приняли совместное решение о том, чтобы проводить время по отдельности. «Это совсем не означает полный конец их отношений», - утверждает источник.Более того, существует вероятность, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт снова сойдутся, тем более, что ранее они уже неоднократно расставались, но после снова возвращались друг к другу.Стоит напомнить, совсем недавно появились сообщения о том, что звездная пара решила разойтись после почти 10 лет романтических отношений и 8 месяцев официального брака. Кроме того, сразу после этого «расставания» пресса заметила Майли Сайрус целующейся с известной блогершей Кейтлин Картер.