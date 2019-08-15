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Майли Сайрус не спешит разводиться с Лиамом Хемсвортом

Как известно, Майли Сайрус уже рассталась со своим супругом Лиамом Хемсфортом и даже начала встречаться с Кейтлин Картер. Вот только теперь выясняется, что разводиться с бывшим возлюбленным певица не торопится.
Майли Сайрус не спешит разводиться с Лиамом Хемсвортом

Как сообщает портал «People» со ссылкой на собственные источники в окружении знаменитости, в отношениях Майли Сайрус и Лиама Хемсворта на данный момент перерыв, в котором они очень нуждаются. Утверждается, что в паре было довольно много разногласий, поэтому они приняли совместное решение о том, чтобы проводить время по отдельности. «Это совсем не означает полный конец их отношений», - утверждает источник.

Более того, существует вероятность, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт снова сойдутся, тем более, что ранее они уже неоднократно расставались, но после снова возвращались друг к другу.

Стоит напомнить, совсем недавно появились сообщения о том, что звездная пара решила разойтись после почти 10 лет романтических отношений и 8 месяцев официального брака. Кроме того, сразу после этого «расставания» пресса заметила Майли Сайрус целующейся с известной блогершей Кейтлин Картер.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:21

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