Ученые: Игра в слайм может обернуться бесплодием
Популярные в последнее время игрушки, изготовленные на основе слизи, могут быть вредными для здоровья. По словам гонконгских экспертов, лизуны и слаймы могут обернуться в будущем даже бесплодием.
Совет потребителей Гонконга накануне опубликовал предупреждение для родителей, сообщив об опасности, которая таится в игрушках вроде слаймов и лизунов, выполненных на основе слизи, передает «ПолитРоссия». В организации считают, что подобные развлечения могут таить в себе серьезную опасность.
Проведя тестирование почти двух десятков образцов слизи, которая лежала в основе подобных игрушек, эксперты выявили в ее составе химическое вещество бор, концентрация которого превышает допустимые нормы. На этом фоне сообщается, что дети во время игры могут случайно проглотить слизь с бором случайно или в случае недостаточно тщательного мытья рук после игры.
Утверждается, что в краткосрочной перспективе употребление подобных веществ приводит к рвоте и тошноте, а вот длительное их употребление может вызывать бесплодие. Опасность, по словам экспертов организации, заключается еще и в том, что в одной такой игрушке предельное содержание бора превышено более чем в двенадцать раз.
Совет потребителей Гонконга накануне опубликовал предупреждение для родителей, сообщив об опасности, которая таится в игрушках вроде слаймов и лизунов, выполненных на основе слизи, передает «ПолитРоссия». В организации считают, что подобные развлечения могут таить в себе серьезную опасность.
Проведя тестирование почти двух десятков образцов слизи, которая лежала в основе подобных игрушек, эксперты выявили в ее составе химическое вещество бор, концентрация которого превышает допустимые нормы. На этом фоне сообщается, что дети во время игры могут случайно проглотить слизь с бором случайно или в случае недостаточно тщательного мытья рук после игры.
Утверждается, что в краткосрочной перспективе употребление подобных веществ приводит к рвоте и тошноте, а вот длительное их употребление может вызывать бесплодие. Опасность, по словам экспертов организации, заключается еще и в том, что в одной такой игрушке предельное содержание бора превышено более чем в двенадцать раз.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:04