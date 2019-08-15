Названы любимые места для отдыха тех, кому за 55
Специалисты популярного туристического сервиса Туту.ру выяснили, в какие направления любят летать на отдых люди в возрасте 55 и более лет. В результате был опубликован список самых популярных мест отдыха для пенсионеров.
Как оказалось, около четверти пожилых пассажиров, из числа тех, что путешествуют на самолетах внутри России, выбирают в качестве пункта назначения Москву, сообщает издание «argumenti.ru». Далее в рейтинге популярных среди пожилых пассажиров направлений называют Симферополь, а замыкает тройку лидеров Северная столица. Как и ожидалось, примерно 50% рейтинга досталось курортным направлениям: Сочи, Минеральные Воды, Анапа, Краснодар, Симферополь.
Что касается зарубежных направлений, то здесь пассажиры в возрасте 55 и более лет чаще всего останавливают свой выбор на ближнем зарубежье. Пенсионеры летают из России в Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан. В Европе же пожилые путешественники больше всего любят отдыхать в Чехии. Также довольно популярным направлением для пожилых туристов оказался Израиль.
Как оказалось, около четверти пожилых пассажиров, из числа тех, что путешествуют на самолетах внутри России, выбирают в качестве пункта назначения Москву, сообщает издание «argumenti.ru». Далее в рейтинге популярных среди пожилых пассажиров направлений называют Симферополь, а замыкает тройку лидеров Северная столица. Как и ожидалось, примерно 50% рейтинга досталось курортным направлениям: Сочи, Минеральные Воды, Анапа, Краснодар, Симферополь.
Что касается зарубежных направлений, то здесь пассажиры в возрасте 55 и более лет чаще всего останавливают свой выбор на ближнем зарубежье. Пенсионеры летают из России в Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан. В Европе же пожилые путешественники больше всего любят отдыхать в Чехии. Также довольно популярным направлением для пожилых туристов оказался Израиль.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:59