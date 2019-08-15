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Названы любимые места для отдыха тех, кому за 55

Специалисты популярного туристического сервиса Туту.ру выяснили, в какие направления любят летать на отдых люди в возрасте 55 и более лет. В результате был опубликован список самых популярных мест отдыха для пенсионеров.
Названы любимые места для отдыха тех, кому за 55

Как оказалось, около четверти пожилых пассажиров, из числа тех, что путешествуют на самолетах внутри России, выбирают в качестве пункта назначения Москву, сообщает издание «argumenti.ru». Далее в рейтинге популярных среди пожилых пассажиров направлений называют Симферополь, а замыкает тройку лидеров Северная столица. Как и ожидалось, примерно 50% рейтинга досталось курортным направлениям: Сочи, Минеральные Воды, Анапа, Краснодар, Симферополь.

Что касается зарубежных направлений, то здесь пассажиры в возрасте 55 и более лет чаще всего останавливают свой выбор на ближнем зарубежье. Пенсионеры летают из России в Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан. В Европе же пожилые путешественники больше всего любят отдыхать в Чехии. Также довольно популярным направлением для пожилых туристов оказался Израиль.



 
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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:59

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