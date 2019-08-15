Суд закрыл уголовное дело звезды «Дома-2» Димы Талыбова и разрешил выезд за границу

«Осознал ошибки свои, сделал работу над ними, так сказать, и больше их повторять не буду», - добавил молодой человек.





Не секрет, что год назад Диму Талыбова осудили за кражу мотоцикла. Все это время звезда «Дома-2» жил в своем родном городе, который не имел права покидать из-за подписки о невыезде. Впрочем, несколько часов назад молодого человека освободили из-под стражи, так как он «отсидел» срок наказания. В Сети уже появилось свежее интервью с Талыбовым, в котором он признался, что ждал дня, когда его освободят, как никто другой. «Вроде, на свободе и в то же время не мог никуда улететь для реализации своего будущего», - подчеркнул экс-участник «Дома-2».Талыбову было очень тяжело морально, ведь он понимал, что не может уехать со своего родного города даже в отпуск. Как бы то ни было, но на данный момент Дмитрий очень счастлив, ведь теперь может свободно перемещаться не только по России, но и выезжать за границу.Стоит отметить, что за год Талыбов очень многое осознал и теперь не планирует нарушать закон, однако о содеянном парень не сожалеет. Дело в том, что этот год дал Диме возможность поработать над собой и своим характером.К слову, на данный момент Талыбов планирует улететь за границу, где сможет не только жить, но и развиваться, сообщает Dom2Life.