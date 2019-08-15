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«Наши граждане все еще ждут перемен»: Жириновский почтил память Виктора Цоя

Лидер парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский в день смерти легендарного музыканта Виктора Цоя побывал у его Стены в Москве. Опубликовав фото с этого знакового места, политик отметил его огромную популярность в народе и подчеркнул, что россияне до сих пор «ждут перемен».
«Наши граждане все еще ждут перемен»: Жириновский почтил память Виктора Цоя

«Для миллионов жителей России и бывших союзных республик творчество легендарного Виктора Цоя стало частью жизни и символом эпохи. Тексты его песен легко запомнить, а музыку несложно подобрать. Именно это в свое время стало причиной того, что его песни звучали почти из каждого двора», - пишет Жириновский под фото у Стены Цоя, опубликованным на его страничке в Instagram фото.


Отдельно политик упомянул одну из самых известных песен покойного музыканта. «Его песня «Мы ждем перемен» ежегодно становится только актуальнее. По данным ВЦИОМ, все больше россиян хотят перемен. Люди хотят перемен к лучшему, хотят более жесткой борьбы с коррупцией, чтобы им не мешали работать, чтобы не повышались цены, чтобы образование и медицинское обслуживание стали, наконец, доступными для всех», - отметил лидер ЛДПР в своей публикации.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:38

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