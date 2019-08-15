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Названы 6 самых ожидаемых кинопремьер августа

Август 2019 года оказался богат на ожидаемые кинопремьеры. Так, в нынешнем месяце публика ожидает выхода на экраны сразу нескольких серьезных проектов. Накануне был составлен список из шести самых ожидаемых кинопремьер августа.
Названы 6 самых ожидаемых кинопремьер августа

Так, в числе самых долгожданных для массового зрителя картин, которые выходят в прокат в августе 2019 года, оказалась очередная франшиза серии «Форсаж» под названием «Форсаж: Хоббс и Шоу». Есть в числе потенциально популярных дебютантов месяца и довольно неожиданный экземпляр. Речь идет о комедийном триллере «Паразиты», который не получил широкой огласки, но заставил говорить о себе после пресс-показа.

Огромная аудитория с нетерпением ждет появления на экранах новой части экранизации популярной мобильной игры о «Злых птичках». «Angry Birds в кино 2» вполне может повторить успех первой части, собравшей в прокате свыше 400 миллионов долларов.

А вот драма «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» уже известна зрителям во многих странах мира, однако в российский прокат картина добралась только в этом году. Интерес к ней растет в связи с тем, что главную роль в фильме сыграл звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон.

Романтическая лента «Берлин, я люблю тебя», которая входит в альманах уникальных киноисторий о чувствах, и стала уже третьей картиной в его рамках, тоже оказалась в списке премьер, к которым зритель проявляет неподдельный интерес.

Наконец, самым ожидаемым фильмом августа стал фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Популярность этого релиза не угасла даже после того, как критики выдали весьма неоднозначные отзывы о нем.



 
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Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:27

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