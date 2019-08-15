Фильм «Последнее испытание» о теракте на Дубровке впервые покажут на больших экранах





Картина «Последнее испытание» стала первым художественным фильмом о страшной трагедии. Режиссёр Алексей Петрухин не понаслышке знает, что такое оказаться в заложниках, и он даже оказался в списках без вести пропавших. Сценарий о «Норд-Ост» был написан сразу после теракта, но съёмки самого фильма затянулись на 17 лет, а саму премьеру не раз приходилось переносить.29 августа российский зритель сможет увидеть все, что происходило во время захвата театра, продолжавшегося трое суток. Напомним, что число жертв по официальным данным оставило 130 человек, включая членов труппы.