"Нафтогаз" собирается заработать на собственности "Газпрома"
Украинская государственная компания "Нафтогаз" собирается получить порядка 3 миллиардов долларов прибыли от продажи зарубежных активов "Газпрома". Эта собственность российской госкорпорации была арестована в рамках иска украинской стороны.
С заявлением о планах "Нафтогаза" заработать на продаже собственности "Газпрома" выступил исполнительный директор украинского газового монополиста Юрий Витренко. "Наш прогноз таков, что еще до конца 2020 года мы сможем взыскать с Газпрома сумму, эквивалентную трем миллиардам долларов США. Сама процедура взыскания будет начата уже в середине 2020 года и будет завершена до 2021 года", - заявил Витренко.
Судя по всему, представитель "Нафтогаза" говорит о 2,6 миллиардах долларов, которые корпорация "Газпром" должна компенсировать украинской стороне. Напомним, ранее украинскому руководству удалось добиться ареста активов российского оппонента в Нидерландах и Соединенном Королевстве. Кроме этого, на активы "Газпрома" наложены ограничения в Швейцарии и Люксембурге, сообщает argumenti.ru.
С заявлением о планах "Нафтогаза" заработать на продаже собственности "Газпрома" выступил исполнительный директор украинского газового монополиста Юрий Витренко. "Наш прогноз таков, что еще до конца 2020 года мы сможем взыскать с Газпрома сумму, эквивалентную трем миллиардам долларов США. Сама процедура взыскания будет начата уже в середине 2020 года и будет завершена до 2021 года", - заявил Витренко.
Судя по всему, представитель "Нафтогаза" говорит о 2,6 миллиардах долларов, которые корпорация "Газпром" должна компенсировать украинской стороне. Напомним, ранее украинскому руководству удалось добиться ареста активов российского оппонента в Нидерландах и Соединенном Королевстве. Кроме этого, на активы "Газпрома" наложены ограничения в Швейцарии и Люксембурге, сообщает argumenti.ru.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:45