Ряд мастер-классов по ИТ для учителей организуют в рамках международного форума «Город образования»
ВДНХ (Москва) с 29 августа по 1 сентября включительно будет принимать престижный международный форум «Город образования». В ходе этого мероприятия будет организовано проведение ряда мастер-классов по креативному программированию для педагогов. Их будут проводить в рамках презентации столичного образовательного проекта «ИТ-класс в московской школе».
Напомним, что открытие первых классов информационных технологий намечено уже на 1 сентября текущего года в 34 столичных школах. Проект «ИТ-класс в московской школе» реализуется при поддержке ведущих отечественных ИТ-компаний и профильных вузов. Отмечается, что на стартовом этапе проекта участвовать в нем будут только ученики из 10 и 11 классов. Правда, глава столичного образовательного ведомства Исаак Калина сообщил, что в перспективе ИТ-классы могут быть открыты для учеников младшего возраста. Также министр отметил, что количество таких классов может быть увеличено до трехсот.
Напомним, что открытие первых классов информационных технологий намечено уже на 1 сентября текущего года в 34 столичных школах. Проект «ИТ-класс в московской школе» реализуется при поддержке ведущих отечественных ИТ-компаний и профильных вузов. Отмечается, что на стартовом этапе проекта участвовать в нем будут только ученики из 10 и 11 классов. Правда, глава столичного образовательного ведомства Исаак Калина сообщил, что в перспективе ИТ-классы могут быть открыты для учеников младшего возраста. Также министр отметил, что количество таких классов может быть увеличено до трехсот.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:00