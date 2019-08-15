Ряд мастер-классов по ИТ для учителей организуют в рамках международного форума «Город образования»





Напомним, что открытие первых классов информационных технологий намечено уже на 1 сентября текущего года в 34 столичных школах. Проект «ИТ-класс в московской школе» реализуется при поддержке ведущих отечественных ИТ-компаний и профильных вузов. Отмечается, что на стартовом этапе проекта участвовать в нем будут только ученики из 10 и 11 классов. Правда, глава столичного образовательного ведомства Исаак Калина сообщил, что в перспективе ИТ-классы могут быть открыты для учеников младшего возраста. Также министр отметил, что количество таких классов может быть увеличено до трехсот.