Звезда «Дома-2» Алена Савкина намекнула на новый роман: «В моей жизни появился он…»

«Мое плохое поведение и неправильные поступки кардинально поменяли мой мир и мышление. Без этого я бы не поменялась. И не появился бы он…», - заинтриговала Савкина.

В последнее время Алена Савкина все чаще говорит о том, что сомневается в Илье Яббарова. Несмотря на то, что саратовский шансонье уехал в свой родной город строить двухэтажные апартаменты для 6-месячного наследника Богдана, у молодой мамочки появилось к мужчине больше вопросов, нежели ответов.К примеру, Рапунцель-младшая убеждена, что у Яббарова появилась любовница, а на «Дом-2» он возвращается просто для прикрытия. Впрочем, и на личном фронте Алены, по всей видимости, настала белая полоса. Накануне молодая мамочка намекнула в личном микроблоге на новый роман, и ее новый избранник, кажется, далеко не Илья.У себя на страничке в Instagram Савкина заявила, что в ее жизни все очень изменилось, однако только в свежих эфирах поклонники смогут понять, что она на самом деле имеет в виду. Более того, Алена подметила, что перемены всегда происходят к лучшему, но в этот момент важно, чтобы рядом был человек, который не только тебя уважает и ценит, но и любит такой, какая ты есть.Нужно сказать, что подписчики тут же набросились на Алену с расспросами. Читатели интересовались, кто стал тем мужчиной, который сумел покорить ее сердце.