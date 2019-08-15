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Звезда «Дома-2» Алена Савкина намекнула на новый роман: «В моей жизни появился он…»

Участница «Дома-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) намекнула на новый роман. По словам длинноволосой красавицы, она безумно счастлива, ведь на ее личном фронте происходят глобальные перемены.


В последнее время Алена Савкина все чаще говорит о том, что сомневается в Илье Яббарова. Несмотря на то, что саратовский шансонье уехал в свой родной город строить двухэтажные апартаменты для 6-месячного наследника Богдана, у молодой мамочки появилось к мужчине больше вопросов, нежели ответов.

К примеру, Рапунцель-младшая убеждена, что у Яббарова появилась любовница, а на «Дом-2» он возвращается просто для прикрытия. Впрочем, и на личном фронте Алены, по всей видимости, настала белая полоса. Накануне молодая мамочка намекнула в личном микроблоге на новый роман, и ее новый избранник, кажется, далеко не Илья.

У себя на страничке в Instagram Савкина заявила, что в ее жизни все очень изменилось, однако только в свежих эфирах поклонники смогут понять, что она на самом деле имеет в виду. Более того, Алена подметила, что перемены всегда происходят к лучшему, но в этот момент важно, чтобы рядом был человек, который не только тебя уважает и ценит, но и любит такой, какая ты есть.


«Мое плохое поведение и неправильные поступки кардинально поменяли мой мир и мышление. Без этого я бы не поменялась. И не появился бы он…», - заинтриговала Савкина.

Нужно сказать, что подписчики тут же набросились на Алену с расспросами. Читатели интересовались, кто стал тем мужчиной, который сумел покорить ее сердце.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:19

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