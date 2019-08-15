С легкой руки аниматоров «Мельницы» Лунтик станет женщиной





Вероятнее всего, в скором времени миллионы юных поклонников Лунтика смогут увидеть на экранах нового персонажа мультсериала – Лунтика-женщину. Заявку с изображением нового персонажа представители студии «Мельница» подали в Роспатент еще неделю тому назад. Сообщается, что этот герой очень похож на Лунтика, однако на его голове присутствует челка со своеобразными завитушками. Именно этот факт и наводить на соображения о том, что у Лунтика в будущем появится своя мультипликационная подружка.Теперь существует вероятность появления нового персонажа уже в новых сериях популярного у детей сериала. Напомним, на официальный канал «Лунтик» на видеосервисе YouTube сейчас подписано почти 4,5 миллиона человек.