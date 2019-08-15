Александр Кондратенков: комиссия по страхованию не допустит утраты системы оценки и мониторинга застройщиков





Александр Кондратенков считает, что помимо денег и ответственности, следует передать в государственные руки и то лучшее, что удалось наработать лидерам страхового рынка за время сотрудничества с застройщиками. Речь идёт об экспертизе, которую применяли страховщики ПОВС и «Респект» при работе со своими клиентами.Эта экспертиза отлично себя показала, но есть один нюанс, который следует учесть. Если экспертиза пропадёт, то восстановить её будет крайне сложно, так как она базируется на целой сети сотрудников, экспертов и различных передовых методах. В случае потери методики сожалеть действительно будет о чем, благодаря экспертизе «Респекту» удалось остановить около тысячи заведомо невыполнимых проектов, доведение которых до конца было невозможно из-за несостоятельности застройщика. Около 12% потенциальных застройщиков не получили страховых гарантий от лидеров страхового рынка, что позволило не допустить появления от 200 до 400 тысяч новых обманутых дольщиков, и сэкономило гражданам 400 миллиардов рублей. Потенциальные компенсации государства обманутым дольщикам составили бы один триллион рублей, отметил Александр Кондратенков.Он выразил готовность оказать полное содействие в деле передаче наработок по экспертной оценке застройщиков, Ведь это позволит сохранить самый ценный ресурс – время.Уже в ближайшее время данные предложения будут направлены профильному Заместителю Председателя Правительства РФ. «Мы рассчитываем, что наши предложения будут услышаны и найдут свое отражение в дополнениях в законодательстве о долевом строительстве уже в осеннюю сессию», отметил Кондратенков.