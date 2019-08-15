Audi e-tron стал первым электромобилем с наградой TOP SAFETY PICK+ за безопасность





Отмечается, что для проведения испытаний специалисты IIHS воспользовались стандартной комплектацией Auti e-tron. При этом для получения высоких оценок в рейтинге TOP SAFETY PICK+ автомобилю предстояло показать хорошие результаты в тестах на боковое столкновение, работу подголовников при столкновении, жесткость конструкции крыши, а также лобовое столкновение с различным уровнем перекрытия.Кроме всего прочего, в тестах систем предотвращения лобовых столкновений автомобилю также было необходимо получить довольно высокие оценки, а также оценки не ниже «хорошо» при тестах работы системы головного освещения. Сообщается, что Auti e-tron прекрасно справился со всеми этими задачами и заработал оценку «хорошо» в каждом из 6 тестов пассивной безопасности.