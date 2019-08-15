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Надежда Бабкина готовит к школе шестилетнюю внучку Веру

Надежда Бабкина начинает готовить к школе шестилетнюю внучку Веру. Об этом народная артистка России сообщила в своем Instagram, опубликовав фото с дня рождения наследницы.
Надежда Бабкина готовит к школе шестилетнюю внучку Веру

Надежда Бабкина трижды бабушка: у ее сына Данила Заседателева сын и две дочери. Старшей из них, Вере, на днях исполнилось шесть лет. На праздновании важной даты присутствовали все друзья девочки и ее близкие родственники, поэтому неудивительно, что в числе приглашенных оказалась и звезда отечественной эстрады.

Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram фотоотчет с дня рождения Веры и сообщила, что начинает готовить шестилетнюю малышку к школе. Так как старшему внуку Георгию уже 9 лет, и он уже не первый год ходит на учебу, а младшей Марфе всего 4, то все внимание певицы сейчас приковано к той, кто пойдет на «линейку» впервые.

Бабкина хоть и старается выглядеть моложе своих лет, чтобы соответствовать младшему на 30 лет супругу, но гордится званием бабушки и с удовольствием занимается воспитанием троих внуков. Знаменитая певица часто устраивает наследникам увлекательные экскурсии и приобщает к сцене: берет с собой в «Останкино» и на съемки телепередач.



 
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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:12

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