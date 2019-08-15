Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес призналась, что никогда не любила Виктора Литвинова

«Очень благодарна ему за всю ту любовь, которую он мне дарил», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».

«Я за нее рад и разочарован в человеке полностью», - заявил Виктор.

Прошел месяц после того, как Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов объявили о разрыве, и большинство их преданных поклонников до сих пор не могут смириться с тем, что вне Периметра их любимчики не смогли сохранить отношения. В свое время лучшая приятельница Ирины Пинчук призналась, что именно она приняла решение уйти от мужа, так как поймала его на предательстве: все это время он переписывался с бывшей пассией.Впрочем, Мусульбес не стала долго страдать по утраченным отношениям и уже успела обзавестись новым бойфрендом. Считанные часы назад Татьяна опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором призналась, что в действительности никогда ничего не чувствовала к Литвинову. Как утверждает Мусульбес, несмотря на то, что она никогда не любила Литвинова, она считает его прекрасным человеком. Татьяна отметила, что благодарна Виктору за все и очень ценит его и уважает.Более того, Мусульбес указала на то, что любовь Литвинова никогда не была взаимной, и он прекрасно это знал, но все равно принимал ее. К слову, с Виктором уже связались проектные журналисты, которым он признался, что никогда даже не догадывался о том, что Таня не испытывает к нему чувств, пишет Dom2Life.