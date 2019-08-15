АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На снимках NASA с Марса нашли древнее…
EUR 72.90 USD 65.20
Курс валют на 15.08.2019

Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес призналась, что никогда не любила Виктора Литвинова

Одна из самых ярких экс-героинь прославленной телестройки «Дом-2» Татьяна Мусульбес сделала сенсационное признание. По словам длинноволосой красавицы, она никогда не любила Виктора Литвинова.

Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес призналась, что никогда не любила Виктора Литвинова

Прошел месяц после того, как Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов объявили о разрыве, и большинство их преданных поклонников до сих пор не могут смириться с тем, что вне Периметра их любимчики не смогли сохранить отношения. В свое время лучшая приятельница Ирины Пинчук призналась, что именно она приняла решение уйти от мужа, так как поймала его на предательстве: все это время он переписывался с бывшей пассией.

Впрочем, Мусульбес не стала долго страдать по утраченным отношениям и уже успела обзавестись новым бойфрендом. Считанные часы назад Татьяна опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором призналась, что в действительности никогда ничего не чувствовала к Литвинову. Как утверждает Мусульбес, несмотря на то, что она никогда не любила Литвинова, она считает его прекрасным человеком. Татьяна отметила, что благодарна Виктору за все и очень ценит его и уважает.


«Очень благодарна ему за всю ту любовь, которую он мне дарил», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».

Более того, Мусульбес указала на то, что любовь Литвинова никогда не была взаимной, и он прекрасно это знал, но все равно принимал ее. К слову, с Виктором уже связались проектные журналисты, которым он признался, что никогда даже не догадывался о том, что Таня не испытывает к нему чувств, пишет Dom2Life.

«Я за нее рад и разочарован в человеке полностью», - заявил Виктор.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
АвтоВАЗ отзывает в Германии 1,5 тысячи моделей Lada 4x4 из-за опасности…
Майли Сайрус не спешит разводиться с Лиамом…
Суд закрыл уголовное дело звезды «Дома-2» Димы Талыбова и разрешил выезд за…
Фильм «Последнее испытание» о теракте на Дубровке впервые покажут на больших…
Ученые: Игра в слайм может обернуться…
С легкой руки аниматоров «Мельницы» Лунтик станет…
Названы любимые места для отдыха тех, кому за…
"Нафтогаз" собирается заработать на собственности…
Александр Кондратенков: комиссия по страхованию не допустит утраты системы оценки и мониторинга…
«Наши граждане все еще ждут перемен»: Жириновский почтил память Виктора…
Новый смартфон Motorola One Zoom получит подсветку…
Названы 6 самых ожидаемых кинопремьер…
Звезда «Дома-2» Алена Савкина намекнула на новый роман: «В моей жизни появился…
Надежда Бабкина готовит к школе шестилетнюю внучку…
Audi e-tron стал первым электромобилем с наградой TOP SAFETY PICK+ за…
Ряд мастер-классов по ИТ для учителей организуют в рамках международного форума «Город…
Эксперты назвали самые трудные для перепродажи…
Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес призналась, что никогда не любила Виктора…
Две россиянки старше 60 лет родили своих первенцев в 2018…
В Сети показали живые фото нового смартфона Realme с камерой на 64…
Анастасия Волочкова показала подросшую дочь…
Константин Богомолов поделился романтическим фото с Ксенией…
После взрыва под Северодвинском в Норвегии обнаружили радиоактивный…
Актер Армен Джигарханян прооперирован и находится в тяжелом…
Власти Великобритании запретили поставку подводных аппаратов в…
Четыре камеры и 64 Мп: вице-президент Xiaomi показал Redmi Note…
Джеки Чан представит в России новый фильм "Тайна печати…
Член «Бессмертного Ленинграда» посоветовала посадить на голодный паек Ольгу Бузову, сравнившую себя с…
Эвелина Бледанс показала тайные складочки на…
Общественная палата предложила снять фильм про героическую команду самолета…
Сразу три модели Hyundai получили высшие оценки в рейтинге…
Стали известны глазные болезни, возникающие после 40…
MARUV и Лобода выступили на фестивале в Монте-Карло в смелых…
Эксперты рассказали о лекарственных свойствах лаврового…
В Новосибирске восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2 времен…
В Кисловодске горит обувной…
Ольгу Бузову застали за страстным поцелуем с Олегом…
В Россию попала бактерия, убивающая людей по всему…
Олег Газманов опубликовал шуточный ролик, где он якобы…
«Разве это не есть изящный слив протеста?»: Ксения Собчак раскритиковала «умное голосование»…
Просмотреть все новости