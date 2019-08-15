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Эксперты назвали самые трудные для перепродажи автомобили

Покупая новый автомобиль, многие люди с первых же дней думают о том, что в будущем его придется перепродавать, а потому важным фактором при выборе становится популярность той или иной модели на вторичном рынке. Накануне эксперты назвали список моделей, которые сложнее всего продать после использования.
Эксперты назвали самые трудные для перепродажи автомобили

К примеру, как считают автомобильные эксперты, сложнее всего на вторичном рынке продаются китайские модели, вне зависимости от производителя. Все дело в распространенном мнении о том, что произведенные в Поднебесной автомобили очень плохо переносят коррозию. Еще одна проблема заключается в частом отсутствии у дилеров или в мастерских необходимых запчастей для ремонта.

Немало проблем с продажей испытывают и владельцы подержанных моделей Mersedes B-Class. Даже при очень хороших характеристиках покупатели стараются обходить эти машины стороной, считая их внешний вид не очень привлекательным.

А вот кроссовер Skoda Yeti можно назвать неожиданным участником этого антирейтинга, особенно, если принимать во внимание бешеную популярность моделей чешской марки. Вот только именно эту модель автомобилисты считают не совсем удачной, чем и вызваны некоторые проблемы с ее перепродажей.

Последний участник списка – массивный японский внедорожник Nissan Terrano. Вообще, даже эксперты считают эту модель одной из лучших на рынке благодаря высокому качеству и рекордной надежности. Однако высокий ценник все равно отпугивает потенциальных покупателей, поэтому продать подержанный Nissan Terrano будет весьма проблематично.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:53

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