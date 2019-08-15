Константин Богомолов поделился романтическим фото с Ксенией Собчак

«От ваших совместных фото мураши бегают, страшно представить какой адреналин тогда между вами...», «Рядом с Вами она стала добрее что ли. Ксюшу начинают уважать в обществе, и ее ход мысли теперь мне нравится, грамотнее стал», «Видно что есть чувства в паре. Главное - берегите их. Ксюшу впервые вижу такой влюблённой. Счастья вам», - пишут в Сети.

Считанные часы назад Константин Богомолов опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию. На романтическом снимке режиссер запечатлен в компании Ксении Собчак. Сложно не заметить то, как нежно Собчак приживается к своему нового избраннику. В свою очередь Богомолов не стал оставлять под публикацией длинных постов и даже отказался от своих любимых смайлов.Многие пользователи Сети отреагировали на свежую фотографию Богомолова. В том числе и некоторые артисты российского шоу-бизнеса. За несколько часов снимок набрал больше 7 тысяч лайков и огромное количество комментариев. Один за другим подписчики принялись указывать на то, насколько Собчак изменилась рядом с Богомоловым, а у некоторых читателей, по их словам, от совместных фото Ксении и Константина и вовсе «бегают мурашки».Сама Собчак пока никак не отреагировала на публикацию нового избранника.