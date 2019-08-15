Ученые: Здоровье мозга обеспечивается контролем кровяного давления





В таких случаях, утверждают исследователи, наблюдается значительно меньший объем повреждений белого вещества в головном мозге. Основываясь на этих данных, ученые утверждают, что контроль за показателями кровяного давления в будущем поможет эффективно бороться с нейродегенеративными заболеваниями, которые вызваны нарушением функций белого вещества головного мозга.Кроме того, отмечают эксперты, следить за состоянием кровяного давления людям пожилого возраста важно и по другим причинам. У этой возрастной группы, к примеру, возрастают риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. В то же время контроль давления и его своевременная терапия позволяют избежать многих проблем в будущем.