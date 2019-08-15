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Анастасия Волочкова показала подросшую дочь Ариадну

Анастасия Волочкова показала подросшую дочь Ариадну на отдыхе в Греции. Девушка выглядит очень взрослой и серьезной в свои неполные 14 лет.
Анастасия Волочкова показала подросшую дочь Ариадну

Анастасия Волочкова родила Ариадну будучи в фактическом браке с Игорем Вдовиным. Родители девочки сумели сохранить хорошие отношения даже после расставания, что позволило наследнице балерины проводить много времени и с мамой, и с папой. Сейчас Ариадне Волочковой почти 14 лет и она уже достигла немалых для своего возраста успехов: имеет третий взрослый разряд в конном спорте, а также танцует, пишет стихи и поет.

В последнее время звезда шоу «Балерины в зазеркалье цирка» нечасто публикует фото с дочерью, уважая ее приватность, однако иногда Волочкова-старшая все-таки делает исключения. На этот раз артистка показала подросшую дочь Ариадну на отдыхе в Греции. Девушка позировала в красном платье и кожаной куртке, а выражение ее лица было задумчивым и немного лукавым.

Поклонники заметили, что в свои неполные 14 лет наследница бизнесмена и звезды эстрады выглядит очень взрослой и серьезной, но отметили – ей это к лицу. К тому же, подобное семейное фото насколько выбивается из череды шпагатов и снимков в купальниках, которые чаще всего публикует Анастасия Волочкова, что стало более популярным, уже за час собрав около 3 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:24

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