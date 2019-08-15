Актер Армен Джигарханян прооперирован и находится в тяжелом состоянии





Знаменитый актер был прооперирован утром 15 августа. Врачи во время операции установили ему сложный современный кардиостимулятор. Сообщается, что после операции Армен Джигарханян находится в очень тяжелом состоянии, поскольку медики диагностировали у любимого артиста миллионов россиян аритмию довольно сложной формы. Он находится в сознании, уточняется в сообщении.Примечательно, что после появления первых сообщений о госпитализации Армена Джигарханяна представители его театра заявили прессе, что им ничего об этом не известно.