Актер Армен Джигарханян прооперирован и находится в тяжелом состоянии
Известный российский актер Армен Джигарханян этим утром перенес сложную операцию на сердце. Такие данные приводятся в публикации популярного Telegram-канала Mash.
Знаменитый актер был прооперирован утром 15 августа. Врачи во время операции установили ему сложный современный кардиостимулятор. Сообщается, что после операции Армен Джигарханян находится в очень тяжелом состоянии, поскольку медики диагностировали у любимого артиста миллионов россиян аритмию довольно сложной формы. Он находится в сознании, уточняется в сообщении.
Примечательно, что после появления первых сообщений о госпитализации Армена Джигарханяна представители его театра заявили прессе, что им ничего об этом не известно.
Знаменитый актер был прооперирован утром 15 августа. Врачи во время операции установили ему сложный современный кардиостимулятор. Сообщается, что после операции Армен Джигарханян находится в очень тяжелом состоянии, поскольку медики диагностировали у любимого артиста миллионов россиян аритмию довольно сложной формы. Он находится в сознании, уточняется в сообщении.
Примечательно, что после появления первых сообщений о госпитализации Армена Джигарханяна представители его театра заявили прессе, что им ничего об этом не известно.