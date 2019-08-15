Четыре камеры и 64 Мп: вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8
Вице-президент китайской компании Xiaomi, который на данный момент руководит суббрендом Redmi, Лю Вейбинг решил рассекретить долгожданную модель бренда. Речь о телефоне с камерой на 64 Мп, о котором в последнее время было немало разговоров.
Примечательно, что видеоролик, который снимал топ-менеджер Xiaomi, был записан прямо на производственной линии, где ведется сборка нового смартфона. Лю Вейбинг при этом добавил, что массовое производство нового смартфона стартовало более двух недель тому назад и сейчас компания фактически работает на наполнение склада, стараясь создать достаточный запас новинки, поскольку ажиотаж вокруг нее ожидается довольно серьезный.
Суда по опубликованным в сети скриншотам с видео, можно понять, что речь может идти о модели Redmi Note 8, которая станет первым устройством в линейке компании, оснащенным сразу четырьмя модулями основной камеры. Также на этих кадрах не заметно присутствие каких-либо подвижных механизмов, а значит, фронтальная камера устройства будет традиционно помещена на переднюю панель.
Примечательно, что видеоролик, который снимал топ-менеджер Xiaomi, был записан прямо на производственной линии, где ведется сборка нового смартфона. Лю Вейбинг при этом добавил, что массовое производство нового смартфона стартовало более двух недель тому назад и сейчас компания фактически работает на наполнение склада, стараясь создать достаточный запас новинки, поскольку ажиотаж вокруг нее ожидается довольно серьезный.
Суда по опубликованным в сети скриншотам с видео, можно понять, что речь может идти о модели Redmi Note 8, которая станет первым устройством в линейке компании, оснащенным сразу четырьмя модулями основной камеры. Также на этих кадрах не заметно присутствие каких-либо подвижных механизмов, а значит, фронтальная камера устройства будет традиционно помещена на переднюю панель.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:01