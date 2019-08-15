В Сети показали живые фото нового смартфона Realme с камерой на 64 Мп
Официальная презентация смартфонов линейки Realme 5 должна состояться только 20 августа. Накануне известный индийский инсайдер Мукул Шарма опубликовал в Сети живые фотографии новинки от компании Realme, которая оснащена камерой с разрешением 64 Мп.
На показанных фото демонстрируется качество снимка, сделанного на основную камеру нового смартфона Realme. Можно увидеть, что разрешение фото составляет почти 64 Мп при размере файла в 12,2 Мб. Здесь же показана и диафрагма объектива камеры, которая равна F/1,8. Вероятнее всего, именно такими характеристиками будут обладать новые смартфоны серии Realme 5.
Примечательно, что официальная презентация новинок назначена на 20 августа. Но уже сейчас ходят слухи, что серия не будет включать в себя предполагаемую ранее модель с камерой на 64 Мп. По некоторым данным, старший смартфон в линейке под названием Realme 5 Pro получит камеру с разрешением 48 Мп.
На показанных фото демонстрируется качество снимка, сделанного на основную камеру нового смартфона Realme. Можно увидеть, что разрешение фото составляет почти 64 Мп при размере файла в 12,2 Мб. Здесь же показана и диафрагма объектива камеры, которая равна F/1,8. Вероятнее всего, именно такими характеристиками будут обладать новые смартфоны серии Realme 5.
Примечательно, что официальная презентация новинок назначена на 20 августа. Но уже сейчас ходят слухи, что серия не будет включать в себя предполагаемую ранее модель с камерой на 64 Мп. По некоторым данным, старший смартфон в линейке под названием Realme 5 Pro получит камеру с разрешением 48 Мп.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:25