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Эвелина Бледанс показала тайные складочки на спине

Эвелина Бледанс показала подписчикам своей страницы в Instagram «тайные складочки на спине». Актриса испробовала все известные способы борьбы с физическим несовершенством, однако ее попытки оказались тщетны.
Эвелина Бледанс показала тайные складочки на спине

Бывшая участница комик-труппы «Маски-шоу» Эвелина Бледанс пожаловалась подписчикам своего микроблога на «тайные складочки на спине», которые появились у нее после рождения сына Семена. Актриса продемонстрировала маленькое физическое несовершенство в коротком ролике, на котором запечатлена во время тренировки на беговой дорожке.

Звезда театра и кино сообщила поклонникам, что она испробовала все известные способы борьбы с последствиями беременности и родов, однако они оказались тщетны. Даже «зверская процедура под названием криолиполиз» не имела должного эффекта, ведь ее применяют для борьбы с жировыми отложениями, а по словам Бледанс, у нее такой прослойки на спине нет.

Артистка предположила, что виной ее складкам ражим спорта и питания, ведь в определенные часы после физических нагрузок она ведет себя «как собачка Павлова», испытывая непреодолимое чувство голода. Однако несмотря на это, Бледанс все-таки просит тех пользователей Instagram, которые сталкивались с подобной проблемой, помочь ей советом и порекомендовать необходимые упражнения или диету.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:47

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