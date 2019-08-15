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Альбина Джанабаева поделилась редким фото с Валерием Меладзе

Альбина Джанабаева устроила фотосессию и поделилась редким фото с Валерием Меладзе. Звездные супруги в очередной раз вызвали восторг у своих преданных поклонников.
Альбина Джанабаева поделилась редким фото с Валерием Меладзе

В 2014 году российский шоубиз пополнился еще одной звездной парой. С тех пор, вот уже 5 лет, Джанабаева и Меладзе живут душа в душу, но редко появляются вместе на фото, предпочитая скрывать счастье от посторонних глаз. В кадре у певицы на щеке нарисовано сердечко, а её образ не оставил никого равнодушным. Знаменитость предпочла алое платье в пол, подчеркивающее её стройную фигуру. Валерий Меладзе выбрал сдержанный стиль, облачившись в джинсы и белоснежную рубашку. Совместное редкое фото обрадовало поклонников, и они оставили много позитивных комментариев: «Вы такие красивые!», «Очень гармоничная пара».

У Джанабаевой и Меладзе двое общих детей: 15-летний Константин и пятилетний Лука. Знаменитости нечасто публикуют их фото, предпочитая сохранять приватность своих наследников.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 22:00

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