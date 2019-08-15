"Умные" духовки самостоятельно включились без ведома владельцев и нагрелись до 200 градусов





В самой компании June не отрицают наличие инцидентов, которые могли привести к пожарам, однако считают, что вина за произошедшее лежит на плечах владельцев ее техники. При этом один из владельцев умной печи June Oven рассказал, как приготовил вечером в духовке картофель и оставил ее внутри остывать. Глубокой ночью печь включилась самостоятельно и продолжала нагревать оставленную в ней пищу в течение более чем четырех часов. Проснувшись, мужчина обнаружил в печи лишь угольки.Еще один пользователь техники от June поделился историей о том, как его супруга испекла в печи торт и извлекла его из нее. Ночью духовка включилась и в течение четырех часов работала в режиме 200 градусов. Теперь в семье опасаются, что печь вполне может включиться в их отсутствие, чем спровоцирует опасную ситуацию.Производитель же утверждает, что вина за произошедшее лежит на владельцах печей. В компании считают, что включение техники вызвано случайным срабатыванием приложений в смартфонах и пообещали выпустить обновление фирменного ПО, чтобы исключить возможность случайной активации техники.