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Член «Бессмертного Ленинграда» посоветовала посадить на голодный паек Ольгу Бузову, сравнившую себя с блокандицей

Член движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева посоветовала посадить на голодный паек российскую исполнительницу и телеведущую реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Бузову. По мнению общественного деятеля, телезнаменитость является человеком «недалекого ума».


Поющая телеведущая Ольга Бузова в очередной раз оказалась в центре громкого скандала, который продолжает набирать обороты. Внимание фолловеров, депутатов, артистов отечественного шоу-бизнеса, а также общественных деятелей привлекла свежая видеозапись звезды «Дома-2», на которой она сравнивает себя с блокадницей, облизывая при этом тарелку после трапезы.

Нужно сказать, что выходку Бузовой уже раскритиковал Иосиф Пригожин, Михаил Боярский, Илья Резник и многие другие. В стороне не смогли остаться и сами жители блокадного Ленинграда. Накануне в Сети появилось интервью с членом общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ириной Зимневой, в котором она заявила, что считает Бузова человеком «недалекого ума».


«Она не понимает, что такое голод. Ей бы хотя бы месяц посидеть на голодной пайке», - подчеркнула общественный деятель.

Зимнева предложила давать Бузовой всего 125 грамм хлеба в день, и чтобы он не был нормального качества. По мнению Ирины, только после месяца голодовки Ольга сможет правильно судить.

Более того, общественный деятель указала на то, что считает подобную выходку Бузовой недостатком воспитания ее родителей, которые попросту не научили дочь уважать историю России, пишет «Комсомольская правда».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:52

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