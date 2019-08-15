Власти Великобритании запретили поставку подводных аппаратов в Россию





Данные о введении нового запрета уже опубликованы на официальном сайте британского департамента по контролю за оборотом экспорта. Примечательно, что принятие такого решения власти Соединенного Королевства объясняют опасениями о том, что с помощью современных подводных аппаратов российская сторона сможет отследить расположенные на дне моря или океана кабели связи, которые соединяют Европу с Северной Америкой, и повредить их.«Данные действия могут нести угрозу нацбезопасности страны. Поэтому принятые ранее и введенные в действие ограничения на экспорт призваны ослабить эти риски», - отмечается в сообщении ведомства. Стоит отметить, что в Лондоне и ранее заявляли об угрозе повреждения кабелей связи в Атлантике с российской стороны.