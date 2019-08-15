Общественная палата предложила снять фильм про героическую команду самолета А-321





Александр Малькевич, председатель комиссии Общественной палаты по развитию СМИ, выступил в Министерстве культуры с инициативой создания картины про героическую команду самолета А-321 компании "Уральские авиалинии", которые совершили посадку в кукурузном поле под Москвой. Также журналист был возмущен решением Следственного комитета о возбуждении уголовного дела из-за нарушения безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Александр Малькевич рассказал, что ему непонятно желание людей в чем-то разбираться, когда общество благодарит экипаж и радуется приземлению. Он поддержал идею о вручении бортпроводникам и пилотам государственных наград.Следует отметить, что самолет компании "Уральские авиалинии" вылетел из аэропорта Жуковское в Симферополь. В небе произошло столкновение со стаей чаек, которые попали в двигатель, из-за чего произошло возгорание. Командой было принято решение совершить экстренную посадку лайнера. На борту находились более двух сотен пассажиров и семь человек экипажа. Как известно, число пострадавших во время аварийной посадки выросло до 55 человек, среди которых 17 детей.