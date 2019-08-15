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Джеки Чан представит в России новый фильм "Тайна печати дракона"

65-летний Джеки Чан представит в России новый фильм "Тайна печати дракона". Картина российского режиссёра Олега Степченко является частью франшизы фэнтези "Вий 3D" по повести Николая Гоголя.
Джеки Чан представит в России новый фильм "Тайна печати дракона"

Китайский и американский актёр Джеки Чан сыграл одну из главных ролей. По сюжету, английский картограф Джонатан Грин во время путешествия получает от Петра I заказ, нарисовать дальневосточную карту России. Отправившись выполнять задание, он попадает в Китай во времена Царской династии, где ему в силу своего скептицизма придется столкнуться с героями китайской мифологии: принцессами, мастерами боевых искусств и с самим Царем драконов.

Вместе с Джеки Чаном в фильме появятся Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс и Рутгер Хауэр. Выход картины планировался еще в прошлом году, но из-за цензурного контроля в Китае премьеру решили перенести на сентябрь 2019 года.



 
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Культура / Важно
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 16:00

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