Джеки Чан представит в России новый фильм "Тайна печати дракона"





Китайский и американский актёр Джеки Чан сыграл одну из главных ролей. По сюжету, английский картограф Джонатан Грин во время путешествия получает от Петра I заказ, нарисовать дальневосточную карту России. Отправившись выполнять задание, он попадает в Китай во времена Царской династии, где ему в силу своего скептицизма придется столкнуться с героями китайской мифологии: принцессами, мастерами боевых искусств и с самим Царем драконов.Вместе с Джеки Чаном в фильме появятся Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс и Рутгер Хауэр. Выход картины планировался еще в прошлом году, но из-за цензурного контроля в Китае премьеру решили перенести на сентябрь 2019 года.