Ольгу Бузову застали за страстным поцелуем с Олегом Майами

«Администратор без моего ведома разместил видео », - подчеркнул экс-участник «Дома-2».





Не секрет, что уже почти 3 года Ольга Бузова практически в каждой своей песне поет о том, как ей хочется настоящей и чистой любви. Более того, певица указывает на то, что после развода с Дмитрием Тарасовым у нее были только одни отношения, с финалистом телешоу «Замуж за Бузову». Правда, считанные часы назад в Сети появилась видеозапись, на которой Бузова страстно целуется со своим коллегой по цеху Олегом Майами. Звезды «Дома-2» запечатлены за ужином в ресторане. К слову, исполнители ничуть не стеснялись того, что их снимают и активно демонстрировали свои чувства.Практически сразу же это видео поспешил прокомментировать Олег Майами. У себя на страничке в Instagram музыкант опубликовал Stories, в котором объяснил, кто обнародовал этот ролик.По словам Майами, запись в социальные сети выложил его администратор.Также Майами указал на то, что на сегодняшний день они с Бузовой переживают не лучшее время, поэтому он решил отложить выход свежего выпуска на своем YouTube-канале. Стоит отметить, что Ольга до сей поры никак не отреагировала на обнародованную запись.