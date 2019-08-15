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Ольгу Бузову застали за страстным поцелуем с Олегом Майами

В социальных сетях появился провокационный видеоролик, на котором запечатлено, как поющая телеведущая Ольга Бузова страстно целуется с бывшим участником реалити-шоу «Дом-2» Олегом Майами. Отметим, что сама артистка до сих пор хранит молчание и не комментирует публикацию. В свою очередь талантливый музыкант уже высказался по этому поводу.

Ольгу Бузову застали за страстным поцелуем с Олегом Майами

Не секрет, что уже почти 3 года Ольга Бузова практически в каждой своей песне поет о том, как ей хочется настоящей и чистой любви. Более того, певица указывает на то, что после развода с Дмитрием Тарасовым у нее были только одни отношения, с финалистом телешоу «Замуж за Бузову». Правда, считанные часы назад в Сети появилась видеозапись, на которой Бузова страстно целуется со своим коллегой по цеху Олегом Майами. Звезды «Дома-2» запечатлены за ужином в ресторане. К слову, исполнители ничуть не стеснялись того, что их снимают и активно демонстрировали свои чувства.

Практически сразу же это видео поспешил прокомментировать Олег Майами. У себя на страничке в Instagram музыкант опубликовал Stories, в котором объяснил, кто обнародовал этот ролик.


По словам Майами, запись в социальные сети выложил его администратор.

«Администратор без моего ведома разместил видео», - подчеркнул экс-участник «Дома-2».

Также Майами указал на то, что на сегодняшний день они с Бузовой переживают не лучшее время, поэтому он решил отложить выход свежего выпуска на своем YouTube-канале. Стоит отметить, что Ольга до сей поры никак не отреагировала на обнародованную запись.



 
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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:01

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