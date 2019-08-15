Сразу три модели Hyundai получили высшие оценки в рейтинге безопасности

«Высокий уровень безопасности для водителя является для нас основным приоритетом. Благодаря использованию наших умных сенсоров, систем предупреждения лобовых столкновения и удержания транспортных средств в пределах полосы движения, нам удалось добиться максимально высоких показателей по безопасности», - заявил представитель американского подразделения компании.





Кроссоверы Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe, а также хэтчбек Hyundai Kona удостоены пяти звезд в рейтинге программы оценки безопасности новых автомобилей NCAP. Об этом сообщают представители южнокорейского бренда.Стоит также напомнить, что модели Forte и Cadenza, выпущенные компанией только в 2019 году, уже успели отметиться на престижной премии Auto Pacific VSA и получить высокие оценки от его жюри.