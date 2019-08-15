Сразу три модели Hyundai получили высшие оценки в рейтинге безопасности
Сразу три модели южнокорейской марки Hyundai сумели заработать высокие оценки в тесте безопасности Национального управления безопасности движения на трассах NHTSA. Речь идет о моделях Tucson, Kona и Santa Fe.
Кроссоверы Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe, а также хэтчбек Hyundai Kona удостоены пяти звезд в рейтинге программы оценки безопасности новых автомобилей NCAP. Об этом сообщают представители южнокорейского бренда.
Стоит также напомнить, что модели Forte и Cadenza, выпущенные компанией только в 2019 году, уже успели отметиться на престижной премии Auto Pacific VSA и получить высокие оценки от его жюри.
Кроссоверы Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe, а также хэтчбек Hyundai Kona удостоены пяти звезд в рейтинге программы оценки безопасности новых автомобилей NCAP. Об этом сообщают представители южнокорейского бренда.
«Высокий уровень безопасности для водителя является для нас основным приоритетом. Благодаря использованию наших умных сенсоров, систем предупреждения лобовых столкновения и удержания транспортных средств в пределах полосы движения, нам удалось добиться максимально высоких показателей по безопасности», - заявил представитель американского подразделения компании.
Стоит также напомнить, что модели Forte и Cadenza, выпущенные компанией только в 2019 году, уже успели отметиться на престижной премии Auto Pacific VSA и получить высокие оценки от его жюри.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:36