АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На снимках NASA с Марса нашли древнее…
EUR 72.90 USD 65.20
Курс валют на 15.08.2019

В Новосибирске восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2 времен ВОВ

Инженеры Государственного технического университета из Новосибирска задумали довольно смелый проект. Они планируют впервые в мире провести работы по восстановлению советского бомбардировщика Ту-2 до состояния, пригодного к полетам. Этот самолет стал легендарным во времена ВОВ.
В Новосибирске восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2 времен ВОВ

О планах по восстановлению легендарного бомбардировщика времен Великой Отечественной войны накануне сообщили в пресс-центре Министерства науки. Сообщается, что фронтовой бомбардировщик Ту-2 планируется впервые в истории восстановить до летного состояния. Эту работу решено доверить специалистам ООО «Авиареставрация». Кроме того, на их выполнение, по предварительной оценке, потребуется около трех лет.

После реставрации самолет должен стать единственным в мире летающим экземпляром высокоскоростного советского фронтового бомбардировщика Ту-2, поскольку сегодня такая техника представлена лишь в качестве музейных экспонатов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После взрыва под Северодвинском в Норвегии обнаружили радиоактивный…
Актер Армен Джигарханян экстренно прооперирован и находится в тяжелом…
Власти Великобритании запретили поставку подводных аппаратов в…
Четыре камеры и 64 Мп: вице-президент Xiaomi показал Redmi Note…
Джеки Чан представит в России новый фильм "Тайна печати…
Член «Бессмертного Ленинграда» посоветовала посадить на голодный паек Ольгу Бузову, сравнившую себя с…
Эвелина Бледанс показала тайные складочки на…
Общественная палата предложила снять фильм про героическую команду самолета…
Сразу три модели Hyundai получили высшие оценки в рейтинге…
Стали известны глазные болезни, возникающие после 40…
MARUV и Лобода выступили на фестивале в Монте-Карло в смелых…
Эксперты рассказали о лекарственных свойствах лаврового…
В Новосибирске восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2 времен…
В Кисловодске горит обувной…
Ольгу Бузову застали за страстным поцелуем с Олегом…
В Россию попала бактерия, убивающая людей по всему…
Олег Газманов опубликовал шуточный ролик, где он якобы…
«Разве это не есть изящный слив протеста?»: Ксения Собчак раскритиковала «умное голосование»…
Дмитрий Маликов планирует худеть с помощью «космического…
Западные СМИ о жесткой посадке А-321 в Жуковском: «Чудо на…
Мадонна показала шпагат в прозрачных…
"Какие молодцы": Максим Галкин поблагодарил пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина за профессионализм и…
Пенсионера из Калининградской области лишили пенсии, признав…
NASA получило первые снимки солнечного зонда Parker Solar…
Вандалы разворотили могилу актрисы Людмилы…
Рита Дакота рассказала про вранье, обман и спекуляцию на…
47-летнюю Ольгу Тумайкину заподозрили в…
Алексей Воробьев посвятил предавшей его девушке…
"Это был бы конец в публичном пространстве": Политолог Якуб Корейба прокомментировал шутку Бузовой о…
Ученые подтвердили, что человек может дышать под…
Западные эксперты в восторге от высокоточного Куб-БЛА от создателей…
Андрей Разин: "Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы "Ласковый…
Екатерина Архарова будет рожать своего первенца в…
Эксперты назвали ТОП-5 советов для максимально выгодной продажи подержанного…
Эксперты назвали способы ощутить…
Анна Семенович рассказала о необходимых для похудения…
Ученый объяснил вероятность столкновения самолета в Жуковском с…
Сергей Глушко "Тарзан" показал хейтерам свой зад и предложил отписаться от его страницы в…
Врачи рассказали о первых признаках болезни…
В «Одноклассниках» появилась функция поиска друзей по…
Просмотреть все новости