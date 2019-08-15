В Новосибирске восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2 времен ВОВ





О планах по восстановлению легендарного бомбардировщика времен Великой Отечественной войны накануне сообщили в пресс-центре Министерства науки. Сообщается, что фронтовой бомбардировщик Ту-2 планируется впервые в истории восстановить до летного состояния. Эту работу решено доверить специалистам ООО «Авиареставрация». Кроме того, на их выполнение, по предварительной оценке, потребуется около трех лет.После реставрации самолет должен стать единственным в мире летающим экземпляром высокоскоростного советского фронтового бомбардировщика Ту-2, поскольку сегодня такая техника представлена лишь в качестве музейных экспонатов.