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Стали известны глазные болезни, возникающие после 40 лет

Ученые назвали глазные болезни, которые появляются у человека преимущественно после 40 лет. Выяснилось, что образ жизни мало влияет на эти риски.

Офтальмологи отмечают, что со временем у каждого появляются проблемы со зрением. Именно после 40 их появление неизбежно, у некоторых даже раньше. Это естественный процесс, обусловленный старением человека. Старческая дальнозоркость встречается чаще всего и образуется она из-за потери эластичности хрусталика или атрофии цилиарной мышцы. Избежать пресбиопии невозможно, но можно отсрочить появление специальными упражнениями для глаз. Для этой болезни характерна трудность чтения мелкого шрифта и человек пытается отдалить текст. Пелена перед глазами вызывают головокружение и быструю утомляемость. Исправить положение помогут линзы, очки или лазерная коррекция.

В возрасте 50 лет может появиться катаракта. Помутнение хрусталика протекает с разной скоростью: у некоторых процесс занимает несколько месяцев, другие на протяжении многих лет могут не знать о патологическом состоянии. Решить проблему может лишь операционное вмешательство, когда хрусталик заменяется искусственной копией. К слепоте может привести и глаукома. Повышенное внутриглазное давление не имеет симптомов и человек не чувствует дискомфорта в глазном яблоке. Запущенная болезнь приводит к атрофии зрительного нерва, вследствие чего возникает снижение остроты зрения и слепота. При глаукоме медики назначают капли, которые снижают давление, но не лечат её полностью. Единственным вариантом остается лишь сохранение хорошего зрения максимально долго. В группу риска попадают люди, которые имеют родственников с данным заболеванием, диабетики и те, кто имеет близорукость или дальнозоркость.
Стали известны глазные болезни, возникающие после 40 лет

Офтальмологи утверждают, что вернуть 100% зрение невозможно даже при наличии современных технологий. Сейчас все чаще у людей появляются глазные проблемы из-за работы за компьютером. Питание на протяжении жизни тоже играет немаловажную роль. Поэтому эксперты рекомендуют вести активный образ жизни, качественно питаться, а также посещать врачей для профилактики заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 15:30

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