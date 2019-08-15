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Эксперты рассказали о лекарственных свойствах лаврового листа

Как правило, лавровый лист используют в качестве приправы, однако у него есть и лекарственные свойства. Эксперты рассказали о существовании большого количества рецептов с этим растением, помогающих лечить различные заболевания.

Лист лавра благородного снижает уровень сахара в крови. Для этого необходимо поместить в емкость десяток листьев и залить тремя стаканами кипятка. Настойку следует принимать три раза в день за полчаса до еды. Лечиться таким способом не рекомендуется больше двух недель. Мало кому известно, что отвары и настои из этого растения помогают сбросить лишние килограммы, выводя излишки воды, токсинов и шлаков из организма. Напиток делается из трех десятков лавровых листьев, залитых литром кипятка и оставленных на ночь. Употреблять процеженный отвар нужно небольшими глотками на протяжении дня, однако курс может длиться не более трех суток.

При стоматите следует жевать лавровый лист в промежутках между приемами пищи. Чтобы облегчить боли после укуса пчелы, пряность необходимо разжевать и приложить к этому месту. Могут быть и противопоказания. Перед использованием одного из вышеперечисленных способов необходимо проконсультироваться со специалистом.



 
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Наука / Важно
Добавил: Хаджиогло Анна Сегодня, 15:14

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