В Россию попала бактерия, убивающая людей по всему миру





Первый случай появления опасной загадочной бактерии в России может быть зафиксирован в Москве. Здесь внезапно впала в состояние комы и скончалась студентка из Воронежа. Сообщается, что у девушки перед этим болело горло, повысилась температура, а после вдруг сковало все мышцы тела. Никто так и не смог поставить ей диагноз, однако похожие случаи были выявлены в других странах.К примеру, в Великобритании 11-месячному ребенку медики были вынуждены ампутировать конечности из-за заражения вирусом, который был принят врачами за инфекцию горла. В Шотландии странная болезнь убила 3-летнего ребенка, у которого внезапно посинели губы и проявился сепсис.Сейчас ученые склонны винить во всем некую супербактерию, которая обитает в пище с богатым содержанием сахара и быстро распространяется. Отмечается также, что эта бактерия демонстрирует устойчивость практически к любым медицинским препаратам.