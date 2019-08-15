"Какие молодцы": Максим Галкин поблагодарил пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина за профессионализм и выдержку
В своем Instagram-аккаунте Максим Галкин поблагодарил пилотов самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова и Георгия Мурзина за профессионализм и выдержку. Подписчики присоединились к словам артиста.
Недавно самолет Airbus A321, следовавший рейсом «Жуковский – Симферополь» попал в аварийную ситуацию из-за стаи птиц, попавшей в двигатель. Пилоты Георгий Мурзин и Дамир Юсупов приняли решение посадить лайнер на кукурузное поле, с чем они отлично справились. Максим Галкин решил поблагодарить этих пилотов за спасение жизни 226 пассажиров и экипажа. Также возлюбленный Аллы Пугачевой отметил профессионализм и выдержку Георгия Мурзина и Дамира Юсупова. Артист опубликовал фотографии пилотов и видео снятое в момент посадки самолета.
Подписчики присоединились к словам Максима Галкина. Многие поблагодарили пилотов за храбрость и отметили, что они достойны высшей награды за спасение многих жизней. Всего за несколько минут пост набрал более 230 000 лайков.
Недавно самолет Airbus A321, следовавший рейсом «Жуковский – Симферополь» попал в аварийную ситуацию из-за стаи птиц, попавшей в двигатель. Пилоты Георгий Мурзин и Дамир Юсупов приняли решение посадить лайнер на кукурузное поле, с чем они отлично справились. Максим Галкин решил поблагодарить этих пилотов за спасение жизни 226 пассажиров и экипажа. Также возлюбленный Аллы Пугачевой отметил профессионализм и выдержку Георгия Мурзина и Дамира Юсупова. Артист опубликовал фотографии пилотов и видео снятое в момент посадки самолета.
Подписчики присоединились к словам Максима Галкина. Многие поблагодарили пилотов за храбрость и отметили, что они достойны высшей награды за спасение многих жизней. Всего за несколько минут пост набрал более 230 000 лайков.