«Разве это не есть изящный слив протеста?»: Ксения Собчак раскритиковала «умное голосование» Навального

Ксения Собчак заявила, что оппозиция смогла просто "слить" свои протесты, которые устраивала в столице несколько недель подряд, при чем сделала это очень "изящно".В ответ на высказывания Любови Соболь политик и звезда реалити отметила, что адвокат проявила лицемерие. Ранее юрист отметила, что не испытывает к Собчак симпатию, так как она не поддерживает пенсионную реформу, а не из-за того, что Алексей Навальный прежде проиграл выборы с ее участием.Прежде Любовь Соболь, известный юрист, в эфире популярной передачи на канале "Дождь" попросила не сравнивать ее с Собчак, так как телеведущая неприятна юристу, как политик. По мнению собеседника, именно звезда реалити выступила в роли помощника для тогда еще кандидата Владимира Путина во время избрания его на должность президента в прошлом году.