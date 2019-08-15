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«Разве это не есть изящный слив протеста?»: Ксения Собчак раскритиковала «умное голосование» Навального

Экс-кандидат в президенты, телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак раскритиковала "умное голосование" оппозиционера Алексея Навального. Знаменитость считает, что таким способом на выборах в Мосгордуму не смогли принять участие другие независимые кандидаты.
«Разве это не есть изящный слив протеста?»: Ксения Собчак раскритиковала «умное голосование» Навального

Ксения Собчак заявила, что оппозиция смогла просто "слить" свои протесты, которые устраивала в столице несколько недель подряд, при чем сделала это очень "изящно".

В ответ на высказывания Любови Соболь политик и звезда реалити отметила, что адвокат проявила лицемерие. Ранее юрист отметила, что не испытывает к Собчак симпатию, так как она не поддерживает пенсионную реформу, а не из-за того, что Алексей Навальный прежде проиграл выборы с ее участием.

Прежде Любовь Соболь, известный юрист, в эфире популярной передачи на канале "Дождь" попросила не сравнивать ее с Собчак, так как телеведущая неприятна юристу, как политик. По мнению собеседника, именно звезда реалити выступила в роли помощника для тогда еще кандидата Владимира Путина во время избрания его на должность президента в прошлом году.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:42

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