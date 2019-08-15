Пенсионера из Калининградской области лишили пенсии, признав мертвым
Сотрудники органов прокуратуры из Черняховска (Калининградская область) накануне восстановили в правах пожилого местного жителя. Пенсионера, как оказалось, спутали с умершим однофамильцем, в результате чего признали мертвым и прекратили начисление пенсии. Об этом сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.
Как отмечают в надзорном ведомстве, его сотрудники в Черняховске провели проверку по факту обращения местного комиссариата. По ее итогам было установлено, что органы правопорядка передали сотрудникам муниципального отдела ЗАГС неточные данные в отношении скончавшегося мужчины. В итоге «мертвый» по документам пенсионер лишился законной пенсии.
Также сообщается, что для восстановления пожилого мужчины в его законных правах, прокурор решил обратиться в суд с просьбой внести в актовую запись о смерти изменения. По этому иску мужчину полностью восстановили в правах.
Как отмечают в надзорном ведомстве, его сотрудники в Черняховске провели проверку по факту обращения местного комиссариата. По ее итогам было установлено, что органы правопорядка передали сотрудникам муниципального отдела ЗАГС неточные данные в отношении скончавшегося мужчины. В итоге «мертвый» по документам пенсионер лишился законной пенсии.
«Впоследствии отдел ЗАГС города Черняховска внес запись о смерти живого пенсионера, который является однофамильцем реально умершего мужчины. Этот человек являлся получателем пенсии от Минобороны, начисления которой прекратились в связи с появлением данных о его смерти», - отмечают в прокуратуре.
Также сообщается, что для восстановления пожилого мужчины в его законных правах, прокурор решил обратиться в суд с просьбой внести в актовую запись о смерти изменения. По этому иску мужчину полностью восстановили в правах.