Пенсионера из Калининградской области лишили пенсии, признав мертвым

«Впоследствии отдел ЗАГС города Черняховска внес запись о смерти живого пенсионера, который является однофамильцем реально умершего мужчины. Этот человек являлся получателем пенсии от Минобороны, начисления которой прекратились в связи с появлением данных о его смерти», - отмечают в прокуратуре.





Как отмечают в надзорном ведомстве, его сотрудники в Черняховске провели проверку по факту обращения местного комиссариата. По ее итогам было установлено, что органы правопорядка передали сотрудникам муниципального отдела ЗАГС неточные данные в отношении скончавшегося мужчины. В итоге «мертвый» по документам пенсионер лишился законной пенсии.Также сообщается, что для восстановления пожилого мужчины в его законных правах, прокурор решил обратиться в суд с просьбой внести в актовую запись о смерти изменения. По этому иску мужчину полностью восстановили в правах.