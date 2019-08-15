Олег Газманов опубликовал шуточный ролик, где он якобы ребенок

Фанаты давно задаются вопросом, в чем состоит секрет молодости 68-летнего исполнителя: в том, что он прибегает к помощи пластических хирургов или в здоровом образе жизни, или в том, о чем сам артист никогда не рассказывает. Оказался верным именно последний вариант, признался Олег Газманов своим подписчикам в Instagram. В качестве доказательства певец поделился видеороликом, на котором он выглядит на много моложе своего действительно возраста. В таком образе фолловеры его никогда не видели. Актер буквально похож на ребенка.Олег Газманов поделился, что он с командой пару лет уже использует секретное омолаживающее средство, однако на днях певец переборщил с дозировкой препарата. Как результат - актер выглядит ребенком. Сейчас артист думает, что ему с этим делать, так как впереди у него концерты.Несомненно, это все шутка, на самом деле Олег Газманов "омолодился" с помощью мобильного приложения. Меньше чем за сутки публикация набрала более 116 000 положительных отметок и 500 комментариев подписчиков.