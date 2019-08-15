Рита Дакота рассказала про вранье, обман и спекуляцию на святом

Рита Дакота опубликовала черно-белое фото, в комментарии к которому написала, что ее расстраивает происходящее с благотворительностью в сети. Она отметила, что устала от вранья, обмана и спекуляции на святом. Также исполнительница рассказала, что иногда просит своих знаменитых друзей сделать репост о помощи. Но артисты отказываются это делать, предлагая просто перевести деньги, поскольку уже многие столкнулись с мошенниками. Теперь Рита Дакота тщательно проверяет все приходящие письма, в которых просят помощи.Также певица подложила своим фанатам создать группу в Instagram, в которой волонтеры будет проверять все данные людей, просящих помощи, то же самое касается и помощи животным. Подписчики Риты Дакоты поддержали ее идею, многие уже предложили свою помощь.