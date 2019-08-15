Дмитрий Маликов планирует худеть с помощью «космического костюма»

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон стали родителями во второй раз (для супруги это уже третий ребенок) в январе прошлого года. С тех пор у певца не хватает времени на посещение тренажерного зала, ведь непоседливый Марк требует очень много внимания: бег по двору, игры, ночной подъем к сыну. Казалось бы, такая активность в течение дня может заменить физические нагрузки для Маликова, но он так не считает. Композитор следит за собственным здоровьем, правильно питаясь и ограничивая вредные привычки, а на днях опробовал на себе новый способ похудения с помощью «космического костюма», который изначально был предназначен для исследователей космоса. Вместе с тренером он провёл тренировку в специальном обмундировании с электро-мышечной стимуляцией. «Дяде Диме лень в спортзал ходить. Экспериментирую с токами высокого напряжения», - подшутил Маликов.Такие костюмы все чаще можно увидеть на публичных людях. Его создание изначально было засекречено и предназначалось для космонавтов, ведь в космосе у них не было физических нагрузок и мышцы со временем начинали атрофироваться. Сейчас этот метод используют в реабилитации и в фитнесе. Преимуществом данного метода является продолжительность занятия, всего 30 минут в костюме на тренировке обеспечат функциональность мышц.