Вандалы разворотили могилу актрисы Людмилы Ивановой

«Я была здесь всего месяц назад, приносила цветы. В то время на могиле еще был портрет Людмилы Ивановой, пусть и заметно выгоревший на солнце и позволявший узнать ее только по общим очертаниям. Но во время моего следующего визита отсутствовал и он. Проще говоря, с могилы исчезли любые упоминания о том, что в ней похоронена всенародная любимица и известная актриса кино», - рассказала подруга артистки.





Об этом стало известно от журналиста одного из российских изданий, которому довелось побывать на Пятницком кладбище в Москве. Теперь же, как сообщается, найти могилу известной артистки практически невозможно. Даже опытные фанаты не смогут уверенно указать место захоронения Людмилы Ивановой. На могиле артистки не осталось никаких признаков того, кто именно здесь похоронен. По словам приятельницы покойной Натальи Пшеновой, разграбил могилу совсем недавно.