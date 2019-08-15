Мадонна показала шпагат в прозрачных чулках

Одна из самых популярных на планете поп-исполнительниц продемонстрировала прекрасную растяжку, лежа на спине в прозрачных чулках и в топ с короткими шортами, больше напоминающих нижнее белье. Видеоролик, на котором артистка демонстрирует изящный шпагат, был опубликован на ее официальной страничке в Instagram. Судя по всему, эти кадры были сняты во время подготовки к сложным танцевальным номерам, которые включены в новое шоу Мадонны под названием «Madame X».Как бы там ни было, но прекрасной физической форме звезды мировой сцены можно только завидовать. Певица не позволяет себе бросить занятия даже в свободное от гастролей и концертов время. По некоторым данным, специальная методика тренировок была разработана для Мадонны персональным тренером Николь Винхоффер, известной по работе со многими мировыми знаменитостями.Кроме того, отмечается, что Мадонна тренируется не менее 5-6 раз в неделю. А в одном из недавних интервью Винхоффер рассказала прессе, что в теле популярной певицы не более 6% жира при норме для женщин в 23-33%.