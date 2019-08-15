Мадонна показала шпагат в прозрачных чулках
У российской балерины Анастасии Волочковой появилась конкурентка в вопросе демонстрации шпагатов. Удивить фанатов таким приемом в этот раз решилась поп-звезда Мадонна.
Одна из самых популярных на планете поп-исполнительниц продемонстрировала прекрасную растяжку, лежа на спине в прозрачных чулках и в топ с короткими шортами, больше напоминающих нижнее белье. Видеоролик, на котором артистка демонстрирует изящный шпагат, был опубликован на ее официальной страничке в Instagram. Судя по всему, эти кадры были сняты во время подготовки к сложным танцевальным номерам, которые включены в новое шоу Мадонны под названием «Madame X».
Как бы там ни было, но прекрасной физической форме звезды мировой сцены можно только завидовать. Певица не позволяет себе бросить занятия даже в свободное от гастролей и концертов время. По некоторым данным, специальная методика тренировок была разработана для Мадонны персональным тренером Николь Винхоффер, известной по работе со многими мировыми знаменитостями.
Кроме того, отмечается, что Мадонна тренируется не менее 5-6 раз в неделю. А в одном из недавних интервью Винхоффер рассказала прессе, что в теле популярной певицы не более 6% жира при норме для женщин в 23-33%.
Одна из самых популярных на планете поп-исполнительниц продемонстрировала прекрасную растяжку, лежа на спине в прозрачных чулках и в топ с короткими шортами, больше напоминающих нижнее белье. Видеоролик, на котором артистка демонстрирует изящный шпагат, был опубликован на ее официальной страничке в Instagram. Судя по всему, эти кадры были сняты во время подготовки к сложным танцевальным номерам, которые включены в новое шоу Мадонны под названием «Madame X».
Как бы там ни было, но прекрасной физической форме звезды мировой сцены можно только завидовать. Певица не позволяет себе бросить занятия даже в свободное от гастролей и концертов время. По некоторым данным, специальная методика тренировок была разработана для Мадонны персональным тренером Николь Винхоффер, известной по работе со многими мировыми знаменитостями.
Кроме того, отмечается, что Мадонна тренируется не менее 5-6 раз в неделю. А в одном из недавних интервью Винхоффер рассказала прессе, что в теле популярной певицы не более 6% жира при норме для женщин в 23-33%.