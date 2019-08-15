АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На снимках NASA с Марса нашли древнее…
EUR 72.90 USD 65.20
Курс валют на 15.08.2019

NASA получило первые снимки солнечного зонда Parker Solar Probe

NASA получило первые снимки, сделанные с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe. Ученые даже не предполагали, что полученных данных будет в два раза больше, чем планировалось.

Автоматический космический аппарат Parker Solar Probe был создан для того, чтобы изучать корону Солнца и процессы, которые происходят на поверхности звезды. Запущен зонд был еще в августе 2018 года, и за это время успел совершить два плановых полета вокруг светила, сделав огромное количество снимков.

Как сообщается на сайте миссии Parker Solar Probe, аппарат уже передал в NASA 22Гб информации, что в два раза больше, чем предполагали получить ученые. Кроме того, специалисты космического ведомства ожидают, что в наличии остается еще 25Гб снимков и видео, которые будут «скачаны» в ближайшее время.

Всего разработчики запланировали пять полетов зонда вокруг Солнца, после чего его миссия будет окончена. С помощью полученных устройством данных исследователи из NASA надеются разгадать не только давно возникающие у астрономов вопросы по поводу функционирования самой звезды и распределения температурных режимов на ее поверхности, но и приблизится к разгадке вопроса возникновения подобных космических объекстов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
47-летнюю Ольгу Тумайкину заподозрили в…
Алексей Воробьев посвятил предавшей его девушке…
"Это был бы конец в публичном пространстве": Политолог Якуб Корейба прокомментировал шутку Бузовой о…
Ученые подтвердили, что человек может дышать под…
Западные эксперты в восторге от высокоточного Куб-БЛА от создателей…
Андрей Разин: "Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы "Ласковый…
Екатерина Архарова будет рожать своего первенца в…
Эксперты назвали ТОП-5 советов для максимально выгодной продажи подержанного…
Эксперты назвали способы ощутить…
Анна Семенович рассказала о необходимых для похудения…
Ученый объяснил вероятность столкновения самолета в Жуковском с…
Сергей Глушко "Тарзан" показал хейтерам свой зад и предложил отписаться от его страницы в…
Врачи рассказали о первых признаках болезни…
В «Одноклассниках» появилась функция поиска друзей по…
Ольга Шукшина: В отношениях Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова нет…
Максим Галкин с детьми Елизаветой и Гарри нашли поляну…
С моря можно привезти паразита-амебу, выедающую…
Эксперт назвал цели для американских ракет в…
Пассажир рассказал, что происходило в салоне Airbus A-321 после жесткой посадки в…
Медики рассказали, как больше двигаться людям с сидячей…
Кирилл «Руки-базуки» Терешин перенес операцию по «превращению в…
Наталья Рудова дала полезные советы для тренировки…
Диетологи развенчали миф о вреде куриной…
Единственный сын Людмилы Хитяевой живет с семьей в…
Звезда «Дома-2» Вика Боня раскритиковала длинные ногти Ольги…
Названы опасные болезни глаз, которые человек может сразу не…
Светлана Бондарчук подружилась с дочерью своего избранника Сергея…
Наталья Сенчукова показала водные забавы Виктора Рыбина и их…
Россияне назвали размер справедливой…
"Разучивает Аксель 2,5 оборота": Яна Рудковская похвасталась тренировкой сына…
Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на…
Звезда «Дома-2» Саша Шева рассказала о своей реакции на две полоски: «Я испытала и чувство счастья, и чувство…
Минюст предупредил россиян о новом виде телефонного…
Плавучий атомный энергетический блок "Академик Ломоносов" отбуксируют к…
Таблиод Daily Mail опубликовал фото Билла Клинтона в женской одежде и на…
Попа знаменитой модели Крисси Тайген уменьшилась почти…
Всемирно известный медик назвал продукты, помогающие бороться с…
Lada Granta стала лидером рейтинга недорогих…
Ученые развеяли миф об опасности холестерина в…
Эксперт назвал три самые важные для россиян функции…
Просмотреть все новости