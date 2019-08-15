NASA получило первые снимки солнечного зонда Parker Solar Probe





Автоматический космический аппарат Parker Solar Probe был создан для того, чтобы изучать корону Солнца и процессы, которые происходят на поверхности звезды. Запущен зонд был еще в августе 2018 года, и за это время успел совершить два плановых полета вокруг светила, сделав огромное количество снимков.Как сообщается на сайте миссии Parker Solar Probe, аппарат уже передал в NASA 22Гб информации, что в два раза больше, чем предполагали получить ученые. Кроме того, специалисты космического ведомства ожидают, что в наличии остается еще 25Гб снимков и видео, которые будут «скачаны» в ближайшее время.Всего разработчики запланировали пять полетов зонда вокруг Солнца, после чего его миссия будет окончена. С помощью полученных устройством данных исследователи из NASA надеются разгадать не только давно возникающие у астрономов вопросы по поводу функционирования самой звезды и распределения температурных режимов на ее поверхности, но и приблизится к разгадке вопроса возникновения подобных космических объекстов.