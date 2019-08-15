"Это был бы конец в публичном пространстве": Политолог Якуб Корейба прокомментировал шутку Бузовой о "блокаднице"

Якуб Корейба рассказал, что если бы в Польше кто-то из публичных людей подобным образом про Волынь, Хатынь или Освенцим - подобное выражение стало бы для него концом в данном пространстве. На следующий день с данной особой никто бы не здоровался за руку и не общался с ним.Также политолог отметил, что если Ольга Бузова - кумир 16 миллионов жителей России, тогда "действительно социальные лифты работают по принципу восходящего мусоропровода" и в стране существуют большие проблемы.В свою очередь, российский политолог Дмитрий Абзалов предложил после выходки Ольги Бузовой запретить ей гастролировать. В пример он привел скандал вокруг Пласидо Доминго, где люди сами отказались приходить на концерты тенора, а также отметил, что рычаги общественного давления - действенный способ воздействовать на звезд.