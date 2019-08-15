Андрей Разин: "Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы "Ласковый май"

Андрей Разин редко делает публикации в социальных сетях. Но недавно он разместил на странице своего Instagram фотографию Юрия Шатунова. В комментарии музыкальный продюсер написал, что певец больше не будет исполнять репертуар группы "Ласковый май", поскольку он будет петь только собственные песни. Также Андрей Разин отметил, что через своего представителя, Юрий Шатунов запретил исполнять композиции, которые тот написал специально для своих концертов и альбома, а также группе "Ласковый май".Музыкальный продюсер отметил, что постарается сделать все возможное, чтобы песни, которые были популярны в течение 30 лет, не были забыты. Он отметил, что радиостанциям разрешено сдавить в эфире песни группы "Ласковый май" в исполнении Юрия Шатунова. Также Андрей Разин написал, что певец заявил, что просто перерос данный репертуар. Пользователей Сети шокировало подобное заявление.