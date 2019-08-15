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47-летнюю Ольгу Тумайкину заподозрили в беременности

47-летнюю Ольгу Тумайкину заподозрили в беременности после публикации нового фото. Актриса озадачила поклонников округлившимся животом на своей странице в Instagram.
47-летнюю Ольгу Тумайкину заподозрили в беременности

Тумайкина уже имеет двух дочерей, 23-летнюю Полину и 11-летнюю Марусю. Новой публикацией в Instagram она озадачила своих подписчиков округлившимся животом, и те принялись поздравлять актрису с грядущим пополнением. «Как вы относитесь к выражению «Где есть 2 ребенка, есть место и для третьего?» - спросила актриса у поклонников. Те, кто не дочитал весь текст, писал свои рассуждения и радовался за актрису, но внимательные пользователи заметили в конце хештег #снимаетсякино, а живот оказался на самом деле накладным.

Ольга Тумайкина тщательно скрывает свою личную жизнь, и известно лишь то, что она встречается с неким Алексеем. Актриса призналась, что долгое время обращалась к нему на «вы» из-за высокого уровня уважения.



 
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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 13:58

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